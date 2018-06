Mattia Perin è pronto a diventare un giocatore della Juve. E alla fine sono tutti contenti. È felice la Juve, capace di risolvere la questione dopo-Buffon prima ancora che scada il suo contratto. È soddisfatto il Genoa, che per il quarto anno consecutivo riesce a concludere un affare con il club bianconero ottenendo anche più di quanto la Juve sembrava disposta a spendere fino a qualche giorno fa. È stato accontentato Perin, pronto a vivere una nuova avventura in una grande squadra archiviando queste trattative anche prima di partire per le vacanze.

I DETTAGLI – Tra venerdì e sabato la trattativa è arrivata in porto. Prima l'incontro tra Fabio Paratici e Alessandro Lucci, agente di Perin. Poi nuovi contatti con la dirigenza del Genoa, necessari per limare la distanza ancora presente tra domanda e offerta. E la quadra è stata individuata senza alcuna sorpresa: escluse una volta per tutte contropartite tecniche, la cifra complessiva è stata rimodulata con la Juve che ha alzato la parte fissa rispetto ai 10 milioni iniziali ma confermando una proposta che bonus inclusi sarà compresa tra i 14 e i 15 milioni. Tutto fatto quindi, martedì in Lega ci sarà l'incontro per chiudere l'affare mentre Perin rimarrà a Torino anche dopo la partita di domani sera allo Stadium della Nazionale in attesa di visite mediche e firme sul contratto che lo legherà alla Juve per cinque anni a circa 2,5 milioni netti a stagione più bonus. Sarà quindi Perin ad affiancare Wojciech Szczesny nel primo anno del dopo-Buffon, con il polacco che comincerà la stagione da titolare e l'azzurro pronto a giocarsi le sue carte per provare a ribaltare le gerarchie. Con coraggio: un concetto ribadito a più riprese proprio ieri da Perin in conferenza stampa. Lui è pronto, la Juve lo aspetta.



@NicolaBalice