A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio Perinetti, ex dirigente del Genoa: “Negli ultimi anni il Napoli è sempre stato vicino alla Juventus e Ancelotti l’anno scorso ha toccato poco la squadra, ma ora la conosce e la sua esperienza aiuterà la società ad indirizzarsi verso il rinforzo di una squadra già forte. Il Napoli prima con Benitez, poi con Sarri è cresciuto e Ancelotti ha aggiunto esperienza per cui la società è diventata appetibile da molti giocatori. Kouamè si era messo in luce, ma se il Napoli può andare a prendere un giocatore anche più bravo ed esperto giusto che miri su altri obiettivi. Manolas sarebbe un rinforzo importante per il Napoli perché di tale valore deve essere il sostituto di Albiol. James Rodriguez mi è sempre piaciuto, basti pensare che volevo portarlo in Italia alla Juve, ma l’operazione sfumò per vari motivi”.