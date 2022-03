Anche i motori inesauribili possono perdere brillantezza e avere dei giri a vuoto, chiedere a Ivan. Il croato è stato ed è un costante punto di forza dell'Inter di Inzaghi in questa stagione, non solo per i cinque gol realizzati finora in campionato quanto più per l'apporto continuo nella doppia fase, che lo ha reso un titolare inamovibile e indispensabile in questa stagione, ancor più che nelle precedenti.- Per questo motivo, quindi, Inzaghi ha bisogno di trovare finalmente il costoso rinforzo che Marotta gli ha regalato durante il mercato di gennaio, Robin, se non da titolare, nel secondo tempo, in una molto probabile staffetta con Perisic.Il Milan, dopo qualche weekend di imbarazzo, ha finalmente dato il via allo sprint scudetto con le vittorie contro Napoli ed Empoli. L’Inter, subito il sorpasso (quello effettivo, senza asterischi) domenica scorsa, deve ricominciare a correre., dove, con Dumfries e Darmian, manca inevitabilmente qualità e intraprendenza. Dopo mesi ai box Gosens è pronto a tornare a sfrecciare sulla fascia sinistra di San Siro, ad ararla in entrambe le fasi e anche a portare in dote(che, come ha dimostrato nelle ultime stagioni a Bergamo, sono parte importante del suo repertorio),, soprattutto in termini realizzativi. Lo sprint scudetto è iniziato, Perisic e Dumfries hanno portato il testimone fino a qui. Ora c’è bisogno anche di un nuovo sprinter per rincorrere il Milan, tagliare il traguardo davanti e raggiungere finalmente la seconda stella.