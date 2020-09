Una necessità più che una scelta.dopo che il Bayern Monaco ha deciso di non riscattarlo, privando il club nerazzurro di 20 milioni di euro, non sono arrivate proposte convincenti a Marotta e Ausilio. La priorità continua a essere quella di vendere il croato al miglior offerente, entro il 5 ottobre,Per la gioia del diretto interessato, come confessato ieri a Inter TV: "Ho due anni di contratto con l'Inter e spero di poter fare grandi cose, quest'anno e anche il prossimo. Al mister piace lavorare tanto, devo abituarmi, serve tempo. Ma tutti hanno fame e c'è grande voglia, lo vedo in spogliatoio".Perisic si sente ancora un giocatore dell'Inter,. Con il ritorno di Pinamonti e la possibilità di vedere Eriksen come seconda punta, nel reparto offensivo c'è grande affollamento, più facile che trovi la sua dimensione come laterale nel 3-5-2. Non è un ruolo nel quale l'ex Dortmund si esprime al meglio, dovrà lavorare duramente per convincere l'Inter a dargli spazio.Perisic avrà 3 mesi per convincerlo e tenersi l'Inter. Conferma permettendo.