L’Inter ha scelto Robin Gosens come esterno sinistro del futuro. Il tedesco, 27 anni, ha firmato un contratto per i prossimi quattro anni e mezzo, a 2,5 milioni di euro a stagione. Insomma, è lui il giocatore che il club nerazzurro ha scelto per la corsia mancina. Un colpo che permette di guardare con più serenità al futuro di Ivan Perisic, che resta in bilico.





IN SCADENZA - Sì, perché il contratto del croato, che di anni ne compirà 33 il prossimo 2 febbraio, è in scadenza il 30 giugno. Mancano insomma pochi mesi, già da subito il giocatore potrebbe accordarsi con un’altra squadra, nella quale trasferirsi la prossima stagione. In realtà la situazione è ancora aperta, apertissima. Perisic attualmente guadagna 5 milioni netti all’anno: a queste cifre l’Inter non proporrà alcun rinnovo. Lo ha fatto sapere da settimane all'entourage del croato, che infatti si sta guardando attorno.



LE ULTIME - Perisic vorrebbe firmare un ultimo contratto importante. Così è in attesa di proposte dall'estero, che però al momento non sono ancora arrivate. L'Inter osserva, non ha fretta. Dopo la fine del mercato invernale formalizzerà alcuni rinnovi, tra cui quello di Brozovic. Si tornerà a discutere anche di Perisic, ma con la serenità che porta l'avere in squadra Gosens. E il giocatore, non dovesse ricevere offerte economicamente migliori, potrebbe alla fine restare in nerazzurro. Situazione in divenire, il futuro di Perisic è ancora tutto da scrivere.