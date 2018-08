Diego Perotti ha rilasciato un'intervista a Crack Deportivo: "Se ho recuperato? Sì, è stata una botta e per la prossima partita sono a disposizione. Sarà una stagione difficile come tutte, molte squadre si sono rinforzate, non solo la Juventus con Ronaldo. Sarà tra le stagioni più difficili. Questo è un campionato sottovalutato, non viene preso in considerazione anche se la Juve è arrivata in finale di Champions. Ora che giocatori importanti stanno venendo qui c'è più attenzione".



Dato che la Juve esce sempre vincente, credi venga sottovalutata

"Non so, nel campionato spagnolo vincono Barcellona e Real Madrid, e quindi non si capisce, non so se dipenda dal fatto che non sia vistoso, se i campi da calcio non sono come in Spagna o Inghilterra. Vedremo se quest'anno saremo all'altezza di questi campionati, io mi abituerò e mi piace tanto".



Come è stato accolto Pastore?

"Bene, è un giocatore importante e conosce il campionato. Abbiamo bisogno di giocatori di esperienza".



Stavi per lasciare la Roma?

"No, non è arrivata alcuna offerta e né volevo andare via io. Qua sto molto bene, ho rinnovato di recente fino al 2021 e la mia idea è di rinnovare il contratto".



Il mondiale?

"Una delle delusioni più grandi della mia carreira. Ho sofferto molto, è stato un mese molto amaro però le cose stanno così e non mi rimprovero nulla".