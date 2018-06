Altro incredibile caso di amnesia al Mondiale. Dopo Kramer, che dopo uno scontro con Garay nella finale del 2014 ammise di non ricordare nulla della partita, anche Renato Tapia. Il difensore del Perù, costretto a uscire dal campo a tre minuti dal termine del match contro la Danimarca per un duro scontro con Kjaer, ha scritto in un messaggio sul suo profilo Twitter di non ricordare nulla della gara.



Queste le sue parole: "Ora sono più tranquillo, non ricordo niente della partita. So solo che è stato un giorno speciale e che amo ancora di più il mio Paese. Da tutto si impara".