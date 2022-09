Fabrizio Castori si gioca la panchina del Perugia oggi contro l'Ascoli: "Nei momenti difficili si riconoscono gli uomini, il mare in tempesta bisogna saperlo navigare. Le decisioni non spettano a me: non ho paura e tiro dritto, non mi spavento e non perdo la lucidità, pronto ad impiegare tutte le mie energie per mettere le cose a posto in campo. Il resto non mi appartiene".