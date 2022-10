Ritorno al futuro per il Perugia.

Dopo le dimissioni rassegnate ieri sera al termine della sfida persa contro il Sudtirol da Silvio Baldini, il club umbro non ha perso tempo e si è subito gettato alla ricerca del sostituto del tecnico toscano.



A prenderne il posto sarà quasi certamente colui che lo preceduto sulla panchina dei Grifoni, ossia quel Fabrizio Castori esonerato lo scorso mese dopo appena sei turni di campionato. Ancora sotto contratto con il Perugia l'allenatore marchigiano avrebbe già dato la propria disponibilità a riprendere il discorso interrotto a metà settembre.



L'ufficialità del suo ritorno in sella è attesa già nelle prossime ore.