Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, parla del campionato di Serie B: "Noi come club di B dobbiamo rispondere soltanto a Fabbricini e Balata e non ad altre leghe o associazioni quindi, venerdì alle ore 21, saremo regolarmente in campo e daremo insieme al Brescia il calcio d'inizio al campionato a meno che le istituzioni preposte a decidere non comunichino il contrario".