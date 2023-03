Il campionato del Perugia non sta certo rispettando quelle che erano le aspettative della vigilia.



Con soli trenta punti gli umbri occupano attualmente il 15° posto in classifica, con appena una lunghezza di vantaggio sulla zona play-out e due sulla retrocessione diretta. Eppure, malgrado sempre più ripetuti rumors, la posizione di Fabrizio Castori non appare in bilico.



Ad esprimere fiducia nel tecnico è stato il presidente perugino in persona nel corso di una conferenza stampa: "Sono usciti articoli che non rispecchiano la realtà - ha dichiarato Massimiliano Santopadre a TifoGrifo.com - secondo cui Castori potrebbe essere esonerato. Ma io sono venuto qui a testimoniare che non c’è nessun problema con il mister. Il rapporto è saldo. Fabrizio Castori resterà fino alla fine perché ci salverà. Non sto dicendo che non siamo in difficoltà, ci sono e ci saranno ancora problemi, ma non significa che non siamo uniti e positivi. Ho già detto che se lotto per gli ultimi posti prenderei proprio lui”.