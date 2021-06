Dopo la retrocessione in Serie B il Benevento ha voltato pagina ed è in cerca del sostituto di Pippo Inzaghi: in pole per la panchina c'è Fabio Caserta, fresco di promozione con il Perugia che sta lavorando per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti. In caso di separazione dall'attuale allenatore, i biancorossi stanno pensando a Corini, Alvini e Modesto - molto vicino al Crotone - per sostituirlo.