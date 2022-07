Il Perugia ha puntato Carmine Iannone, attaccante classe 2001 della Salernitana che nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Paganese. Nicola vorrebbe portarlo in ritiro per valutarlo, i biancorossi però insistono per averlo almeno in prestito, al quale non è escluso che possa essere aggiunto un diritto di riscatto.