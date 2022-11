AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Abibi. Il portiere, classe 1996, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.



Nazionalità albanese ma nato ad Umbertide (Perugia) ha già vestito la maglia del Perugia in ambito giovanile nella stagione 2013/2014 nella formazione Beretti. Poi Gavorrano, Altovicentino, Eldense (Spagna), Tirana, ‘Avellino (8 presenze), Cavese. Nel 2021 approda al Dundalk FC, squadra irlandese, con la quale colleziona 28 presenze fra cui 6 apparizioni nelle qualificazioni all’Europa League e conquista una Supercoppa irlandese.



Con la nazionale albanese è stato convocato nelle varie Inder fino ad arrivare in Under 21.