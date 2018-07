Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, il Pescara ha chiuso l'accordo con l'Atalanta per acquistare in prestito con diritto di riscattol'attaccante classe '94 Gaetano Monachello, mentre si trasferisce con la formula del prestito secco il centrocampista classe '99 Filippo Melegoni. Archiviata per ora l'idea di arrivare anche al difensore classe '95 Fabio Eguelfi.