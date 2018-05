Federico Melchiorri di nuovo a Pescara? Queste le parole dell'agente, Matteo Rossetti, sul futuro dell'attaccante del Carpi ma di proprietà del Cagliari rilasciate a calciomercato360.it: "Pescara? Ho letto queste cose ma al momento è prematuro parlarne. Quel che è certo è che lui ha un gran legame con Pescara: 3 anni fa mi chiamò alle 2 di notte Giorgio Repetto per portarlo in Abruzzo. Repetto ha il mio numero e può chiamarmi quando vuole. Il Carpi? Può riscattarlo per 1,5 milioni e so che hanno intenzione di tenerlo".