Matteo Ciofani, nuovo difensore del Pescara, arrivato pochi giorni fa dal Frosinone, parla dopo il test in famiglia di ieri: "Un cerchio che si chiude, sono molto contento di essere qui, questa è la città che mi ha visto crescere dai 13 ai 20 anni, poi ho girato un po’ per l’Italia, sono tornato che sono un uomo e un giocatore più maturo. Sono un calciatore più difensivo rispetto a Zampano, anche se nell'ultima stagione ho giocato anche da quinto di centrocampo, quindi penso di poter fare entrambe le cose. Sarà un campionato più duro dello scorso anno per questo format a 19 squadre, il distacco tra parte alta e bassa della classifica sarà ancora minore. Ci racconti la trattativa col Pescara? A Frosinone c'era aria di cambiamento dopo la splendida cavalcata dello scorso anno , mi avevano avvisato che potevo non rientrare nei piani, così ho iniziato a guardarmi intorno, e quando è arrivata questa opportunità ho detto subito sì al mio procuratore. L'aspettativa è quella di fare un buon campionato, siamo una squadra giovane, quindi abbiamo tanto da lavorare, ma ci sono anche diversi giocatori di esperienza, possiamo toglierci grandi soddisfazioni, anche per far crescere questi ragazzi".