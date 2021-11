Il Pescara sarà molto attivo nel prossimo mercato internale, tuttavia oltre ad acquistare giocatori dovrà anche sfoltire la rosa. Come riportato da Pescarasport24 i maggiori indiziati a salutare la truppa di mister Gaetano Autieri sono i veterani Cristian Galano e Mirko Valdifiori, che non sono prime scelte e hanno ingaggi molto pesanti per le casse biancoazzurre.