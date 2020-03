PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell'arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 8, 2020

Una mossa inaspettata ha caratterizzato l'ingresso in campo dei giocatori delnel corso della sfida poi persa contro il. I giocatori del club abruzzese hanno ​indossato la mascherina protettiva che hanno poi rimosso su invito dell'arbitro e sui social network il club ha voluto precisare il motivo di questo gesto."Preoccupati per la salute dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell'arbitro poiché non previste dal regolamento".