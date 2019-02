Gaetano Monachello, attaccante del Pescara, in gol contro il Crotone, parla in mixed zone: "E' il primo successo del 2019, un risultato importante. Ho visto una squadra agguerrita, neanche sul 2-0 abbiamo mollato. Andavamo su tutti i contrasti, non perdevamo una palla. A livello personale mi sento bene, non cerco nessun riscatto, cerco di farmi trovare pronto quando sono chiamato in causa. Con il nuovo modulo mi sento bene, i meccanismi con Mancuso migliorano partita dopo partita. A Foggia ho sbagliato un gol, questa volta ho sfruttato al meglio il suo grandissimo assist. Lo dedico a Scognamiglio, oggi è nata la piccola Arianna ma lui non ha potuto assistere alla sua nascita".