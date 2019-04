Bepi Pillon, allenatore del Pescara, parla in conferenza stampa del suo rapporto con Sebastiani: "Tornando alle parole del presidente vorrei chiarire che non c’è alcun dissidio fra di noi, le sue erano dichiarazioni a caldo e per questo io dopo le partite non parlo mai coi ragazzi, perché so che si possono dire certe cose. Se ci soffermiamo su queste cose facciamo il male del Pescara ed è un inutile spreco di energie. Dobbiamo pensare alle prossime gare per dare soddisfazioni ai tifosi. Se lo meritano".