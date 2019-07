Riccardo Maniero, nuovo attaccante del Pescara, parla della trattativa a Il Messaggero: "La trattativa è nata in poco tempo, ci siamo sentiti e l'accordo è arrivato subito. Torno a Pescara con tantissima voglia di fare bene, questa è una piazza che sento addosso e in cui ho lasciato tanti ricordi positivi, tanti amici. Ho grandi stimoli". Per l'ex Cosenza è la terza avventura in Abruzzo.