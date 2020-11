Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è stato chiarissimo oggi al Messaggero sulla questione relativa alla vendita del club. Queste sono state le sue dichiarazioni:



“Servono 11 milioni e fidejussioni per 8 milioni. Per fare una fidejussione di questo livello da una banca serve un capitale davvero importante e la stessa banca deve avere credibilità, con alle spalle un patrimonio di almeno 50 milioni di euro. Non c'è bisogno di risentirci con Pavanati, quando sarà pronto potrà chiamarmi e a quel punto ci siederemo allo stesso tavolo per trattare".