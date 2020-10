Sembrava tutto fatto per il ritorno dell’attaccante classe ‘91 Manuel Pucciarelli dal Chievo Verona al Pescara invece la tanto attesa fumata bianca non è arrivata. Come riporta tuttob infatti la società abruzzese, che era pronta ad accogliere il nuovo acquisto, si è dovuta arrendere alle resistenze dei clivensi che non hanno mollato.



I delfini hanno anche provato in extremis ad inserire nell’affare l’esterno classe ’96 Andrea Di Grazia, senza però nessun successo.