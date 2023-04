Intervistato da Repubblica, Matteo Pessina, capitano del Monza, ha voluto schierarsi apertamente su un tema importantissimo come quello del cambiamento climatico. Una battaglia che ha fatto sua e che sta spingendo anche per tutta la Serie A.



LA PETIZIONE CON CALABRIA, BERARDI E DEL PIERO PER IL CLIMA - "Perché? Perché non c’è tempo da perdere quando si parla di clima. Ognuno di noi ha il dovere di fare qualcosa. Sono cresciuto in una famiglia in cui c’è una sensibilità per queste tematiche. Poi ovviamente l’aumento delle catastrofi ambientali ha fatto crescere l’attenzione che avevo. Ora siamo a un punto di non ritorno".



IL MONZA - "Il Monza è un club legato alla sostenibilità del suo territorio e questo si vive ogni giorno al nostrocentro sportivo dove per esempio utilizziamo un pozzo di prima falda per l’irrigazione senza sprecare acqua potabile. Giocare per un club con questa sensibilità rende più facile trasmettere certi messaggi



VISIBILITA' - "Noi calciatori abbiamo una grande visibilità. Dobbiamo sfruttarla per lanciare messaggi positivi di ispirazione per gli altri. Anche nel calcio maschile tanti la pensano come me ma non si espongono. È una bella sfida con le donne, ma da vincere assieme"



AZIONE DI SQUADRA - "Potrebbe essere scontato dirlo ma solo se c’è una azione comune si può raggiungere un risultato importante. A volte basta poco anche nel quotidiano: una raccolta differenziata più accurata, stare attenti ai consumi energetici o di acqua, ridurre la plastica…".