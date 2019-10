Attraverso un post pubblicato daè arrivata l'ufficialità del nuovo rapporto lavorativo che legherà i due lontano dal campo da gioco e dai palchi musicali. I due, già da tempo sono legati da una forte amicizia tanto che l'attaccante della Spal non esultò dopo un gol in segno di rispetto per i morti della tragedia della discoteca di Corinaldo dove Sfera Ebbasta avrebbe dovuto esibirsi. Come spiegato da Petagna da tempo i due volevano avviare una collaborazione che li allontanasse dai rispettivi lavori e ora quel progetto è diventato realtà con l'apertura a Milan del ristorante Healty Colour.