A margine della 19esima edizione del Premio Gianni Brera, il ct della Svizzera Vladimir Petkovic ha parlato ai cronisti presenti: "La mia nazionale sta bene e spero che lo stia anche a giugno. Valuteremo i giocatori, qualcuno cambiera squadra e da marzo si inizierà a fare sul serio con le amichevoli che giocheremo in Qatar".



ITALIA - "È favorita nel girone e in generale per Euro 2020. Sta facendo bene, ha ampi margini di miglioramento e ottimi giovani. Ci faremo trovare pronti".



LAZIO - "La seguo, sta facendo benissimo e non da ieri. I giocatori hanno acquisito fiducia e costanza molto importanti, stanno dimostrando tutto il loro valore con questa posizione. Scudetto possibile? La matematica dice di sì, credo che possa competere, ha una partita in meno e può avvicinarsi ancora. Sarà la terza incomoda, molto pericolosa".



SIMONE INZAGHI - "È diventato un tecnico importante che fa risultati, con Tare e Lotito stanno facendo ottime cose: i giocatori sono molto forti, l'età media è più bassa di prima, giocando insieme da anni tutti i giocatori sono cresciuti".