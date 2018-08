Al termine della partita contro la Roma, ha parlato in conferenza stampa il direttore sportivo del Torinoal posto di Walter Mazzarri. Dichiarazioni polemiche quelle del dirigente granata: "Nell'azione del nostro gol, Massa ha pensato bene di vedere il millimetro di Aina ma poi non c’è stato fischiato un rigore netto. Chi conosce il calcio sa che in volo basta una spinta.Quando si erano fatti i calendari, io lo avevo detto col sorriso che eravamo stati i più penalizzati, facendo una chiacchierata con tutti, e invece oggi…Detto questo, il Toro a giocato una buona partita giocandosela alla pari e certamente fa ancora più rabbia perdere partite di questo tipo. Nel primo tempo non abbiamo fatto grandi cose, ma abbiamo tenuto bene il campo e avuto la palla più clamorosa. Nella ripresa abbiamo giocato meglio e secondo me meritavamo qualcosa in più., sia Meite, lo stesso Aina, han fatto bene dando l’impressione di poterci stare. Abbiamo tanti attaccanti, possibile che qualcuno ce li venga a chiedere. Valuteremo, bisognerà capire che offerte arriveranno e che possibilità ci saranno, Certamente, non abbiamo l’esigenza di fare qualcosa per forza, se arrivasse l’opportunità per qualcuno che vuole giocare da qualche altra parte si vedrà”.