L'ex ds di Roma e Torino, e candidato a seguire Antonio Conte in caso di approdo sulla panchina del PSG, Gianluca Petrachi ha parlato a Radio Sportiva proprio del suo rapporto con l'ex allenatore dell'Inter e oggi al Tottenham.



AMICIZIA - "Sicuramente la nostra amicizia è profonda. Abbiamo una stessa visione di calcio, lo sappiamo e lo riconosciamo. Parliamo la stessa lingua calcistica, ma c’è da dire che Antonio non regala niente a nessuno".



SOLO SE SEI BRAVO TI CONSIDERA - "Al di là dell’amicizia, se tu sei valido puoi lavorare con lui, altrimenti non ti pensa nemmeno. Lavorare a stretto contatto con una persona che stimi e reputi amico, è il desiderio di chiunque, ma questo aspetto lascia il tempo che trova, perché siamo entrambi esigenti e ca**uti, quindi potremmo anche cozzare a livello caratteriale. Ciò che conta è che tra noi c’è una profonda amicizia, su tutto il resto vedremo"