Solamente otto reti subite fin qui: la coppia formata da Vitor Hugo e German Pezzella è una delle certezze - al netto di qualche piccola sbavatura - ed è affiatata dopo aver trovato coesione. Come scrive Il Corriere dello Sport, in questo momento di difficoltà della Fiorentina servirà il loro supporto nella sfida contro la Roma, per dare un segnare a se stessi e alla corsa europea. Tra i giallorossi, infatti, milita Edin Dzeko, il prossimo avversario del duo sudamericano.