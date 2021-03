Tedesca ma trapiantata in Australia per cambiare vita. Pia Muehlenbeck ha scelto e completato il suo percorso di studi in giurisprudenza, ma invece che diventare avvocato ha scelto di assecondare quella che da sempre era la sua più grande passione.



Quale? La moda, e lo sport, che vanno di pari passo nella sua nuova vita australiana. Tanto che oltre ad essere celebratissima sui social grazie a un fisico da urlo, Pia ha anche fondato un marchio di abbigliamento sportivo che sta spopolando nel continente australiano.



Ha fatto bene a mollare l'avvocatura per questa nuova vita? I suoi risultati a oggi dicono di si, e noi ve la mostriamo, bellissima, nella nostra gallery.