Corteggiato da Milan e Inter, il difensore turco Ozan Kabak si è presa la scena dell'ultima giornata di Bundesliga: non per meriti sportivi, ma per un gesto da condannare. L'ex Stoccarda è accusato di aver sputato addosso a Ludwig Augustinsson, nel ko 3-1 contro il Werder Brema. Il Var non è intervenuto, ma il giudice sportivo potrebbe squalificarlo ricorrendo alla prova tv.