L'attaccante argentino classe '99 del River Plate Federico Girotti, lo scorso anno seguito con attenzione dal Torino, potrebbe a breve sbarcare in Europa: come riportato dai media argentini il Basilea si è fatto avanti con decisione offrendo un prestito di 500 mila euro con riscatto fissato a 6 milioni. Le parti si riaggiorneranno a breve per trovare la quadra definitiva.