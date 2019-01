sarà domani un nuovo giocatore del. L'attaccante polacco dopo una settimana di grandi trattative si trasferirà in rossonero a titolo definitivo per un affare dacash da versare tutti e subito nelle casse del. Niente contropartite tecniche, né pagamenti dilazionati nel tempo quindi e un grande punto interrogativo che resta vivo nella mente dei tifosi rossoneri e non solo: pLa risposta è sì, il Milan può, almeno per ora, permettersi di iscrivere a bilancio un acquisto a titolo definitivo così importante. Attenzione, la dicitura "almeno per ora" è importante e la approfondiremo più avanti anche per i rapporti con la Uefa.attraverso il quale il club rossonero arriva addirittura a guadagnarci.e in cui incideranno sia l'operazione con la Juventus per Gonzalo Higuain sia quella con il Genoa per Krzysztof Piatek.Le cifre dell'operazione Piatek sono note: esborso di 35 milioni di euro per il cartellino e ingaggio da 2 milioni di euro netti (4 lordi circa) per 4 anni e mezzo. In sostanzaCifre che si raddoppieranno nei 4 anni successivi in cui sarà valido il contratto. Di fatto da qui al 30 giugno il Milan avrà un costo a bilancio dell'operazione Piatek di circa 5,9 milioni di euro.Gonzalo Higuain è arrivato invece al Milan in prestito oneroso da 18 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 36 milioni e un ingaggio di 9 milioni netti annui di cui le prime due mensilità pagate dalla Juventus.7,5 milioni lordi di ingaggio saranno sicuramente non versati dal Milan ad Higuain, mentre resta da capire come e da chi (Chelsea o Juventus) verrà rimborsata la metà dell'esborso fatto ad inizio anno per il prestito oneroso.. L'affare, da qui al 30 giugno e per la chiusura di questo bilancio è quindi non solo a 0, ma anche in positivo sia per il monte ingaggi che per il monte ammortamenti. Qual è quindi il dubbio che rimane e che si ripresenterà al termine di questa annata? L'affare Higuain era in prestito con diritto di riscatto (non garantito a termini di contratti), quello per Piatek è a titolo definitivo e impatterà sui bilanci del club fino al 30 giugno 2023. Questo vuol dire che. Quale garanzie saranno date alla Uefa? E come potrà lo stesso organo di controllo sul Fair Play Finanziario approvare un piano di rientro dall'esborso ancora incredibilmente incerto? Per ora in casa Milan sono tranquilli.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su