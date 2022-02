Operazione rilancio. Krzysztof Piatek ha scelto Firenze e la Fiorentina per rilanciare la sua carriera, che aveva preso il volo con il passaggio dal Genoa al Milan, che ha rischiato di fermarsi in Germania, all'Hertha Berlino. A 26 anni ha capito che doveva svoltare, è tornato in Italia, nel Paese che l'ha saputo valorizzare, ha detto no al Genoa accettando una sfida sulla carta impossibile, sostituire una macchina da gol come Vlahovic. inizialmente diventandone un vice.



CIFRE - Il suo inizio è stato scoppiettante, con 4 gol in 5 partite tra campionato e Coppa Italia, un bottino che sarebbe potuto essere più ricco se non avesse calciato sul palo il rigore del possibile 1-0 contro lo Spezia. Al momento è lui il titolare, davanti a Cabral, uno status che vuole difendere per meritarsi la conferma. Il polacco è infatti sbarcato a Firenze in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, pagabili in tre anni, esercitabile entro l'1 giugno. Se dovesse tornare a segnare con continuità, di fatto, un affare.