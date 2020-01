Piccolo problema per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan, imbattuto nelle ultime due uscite rossonere contro Sampdoria e Cagliari, si ferma per un lieve fastidio, che, comunque, non mette in dubbio la sua presenza per la sfida contro l'Udinese di domenica. Non ci sarà, invece, contro la Spal, negli ottavi di finale di Coppa Italia in programma mercoledì alle 18 a San Siro.



BALLOTTAGGIO - Nelle idee del Milan, comunque, c'era già la volontà di far riposare Donnarumma in Coppa, manifestazione in cui i rossoneri danno sempre spazio al vice Gigio. Per questo motivo è ballottaggio tra Antonio Donnarumma, che proprio in Coppa Italia, nella semifinale di ritorno contro l'Inter, fu grande protagonista, è l'ultimo arrivato, Asmir Begovic.



IN POLE - Il bosniaco, appena prelevato dal Bournemouth in prestito, per sostituire Reina, in mattina non si è allenato con la squadra, per questo motivo in pole position c'è il fratellone di Gigio, due presenze col Milan, entrambe nella stagione 2017/18: una con il Ludogorets in Europa League, l'altra con l'Inter in Coppa Italia. Lì, da dove può ripartire.