In occasione della presentazione del Golden Boy 2023, la nota agente fra le altre di Pogba, Haaland e Verratti,ha parlato ai giornalisti presenti fra cui. Ecco le sue dichiarazioni- "Pallone d'oro? Speriamo, lui punta sul collettivo, puntava al Triplete e ci è riuscito. Tutto il resto sarà una conseguenza, la cosa più importante è già accaduta"."Paul sta lavorando tanto, so che lo seguite sui social media, non ha fatto un giorno di vacanza. Torna il 2 e sarà a disposizione della Juve. Non gli pesa non aver fatto vacanze, è molto carico"."Ha ancora un anno di contratto, parleremo con l'Inter per capire cosa pensano. Lasciamo passare un po' di tempo, poi sarò la prima a bussare alla sua porta"."Verratti torna in Italia? Indossa la maglia della Nazionale, più italiano di così è impossibile. Ora è in vacanza, poi vedremo"."Milan e Napoli piste possibili per Samardzic? Io credo sia un fenomeno, è un calciatore con molto potenziale"."L'Italia si è ripresa dal punto di vista tecnico, farà un mercato importante. Sicuramente ci sarà un importante mercato in uscita, e di gonseguenza in entrata. Malen è apprezzato dal Borussia ma piace ad alcune italiane"."Più calcio c'è e meglio è, i tifosi vogliono vedere il bel calcio. Se c'è ambizione ben venga, avranno più da offrire. Sul discorso economico, alla fine si equilibrerà tutto".