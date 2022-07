Continua a muoversi il mercato attorno ad Andrea Pinamonti: la richiesta dell'Inter di 20 milioni di euro per il suo attaccante è stata soddisfatta dalla Salernitana dell'ambizioso presidente Iervolino, che vuole formare la coppia con Bonazzoli. Il centravanti, 13 reti la scorsa stagione con la maglia dell'Empoli, è in cerca di una nuova piazza in cui dare continuità al suo buon rendimento, consapevole dell'impossibilità di farlo a Milano.



PALLA A PINA - Adesso si attende la risposta del giocatore: non è semplice arrivare ad un accordo con il centravanti trentino, che dovrebbe così lottare ancora per la retrocessione, ma chissà che il progetto dei campani non strappi l'assenso del bomber ex Genoa e Frosinone...