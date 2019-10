Momento no per Andrea Pinamonti. L'attaccante classe '99 si è fermato al gol contro la Roma all'esordio e ora attraversa un periodo difficile con il Genoa: la rete manca proprio dalla gara dell'Olimpico, oltre un mese di astinenza. Un guaio per il presente con la maglia del Grifone, e per il futuro? L'Inter ha un gentlemen agreement per riportarlo in futuro in nerazzurro e ha già parlato con il suo agente, Mino Raiola, per ribadire le intenzioni del club milanese su Pinamonti.