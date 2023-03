La prima stagione di Andrea Pinamonti con il Sassuolo non sta andando come sperato. L’ex attaccante di Inter ed Empoli fatica a trovare confidenza col gol, anche se a Roma l’Arciere si è sbloccato e spera in un finale di campionato da protagonista. Non solo sul lavoro, ma anche in amore è stato tempo di cambiamenti per lui. Finita la storia con Nicole Confortin, sua ex fidanzata e modella, Pinamonti ha ritrovato l’amore grazie a Dasha Lapushka. Autodefinitasi artista sui social, la ragazza ha quasi 500.000 follower e si divide tra Dubai e Roma. I due sono sempre più innamorati, condividono tutti i loro momenti insieme e i followers di Dasha esultano per le sue foto. Ecco le più belle nella nostra GALLERY .