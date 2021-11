Intervistato da Dazn nel prepartita della sfida contro il Sassuolo, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha presentato così la gara.



BAKAYOKO - “Parte dall’inizio perché mi è piaciuto molto come è entrato a Madrid. Ha trovato una buona condizione. Ha avuto bisogno di un po’ di tempo per capire meglio alcune situazioni a cui non era tanto abituato. È un giocatore forte, sono sicuro che sarà pronto”.



SASSUOLO - “Durante la partita ci sono due fasi di gioco, cercheremo di essere propositivi con la palla tra i piedi. Il Sassuolo ha ottimo possesso palla, noi proveremo a dargli fastidio e non farli giocare puliti”.