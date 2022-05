Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, dopo il successo per 1-0 contro la Fiorentina, pesantissimo in chiave scudetto: "San Siro è stato fantastico. Nel secondo tempo il sostegno del pubblico è stato incredibile. Mi ricordo benissimo quando ci dicevano che avevamo fatto bene perché non c'erano i tifosi, ma noi con i nostri tifosi siamo più forti. Se vedrò l'Inter? Tra mezz'ora faccio la doccia, poi prendo la macchina e vado a riposare".