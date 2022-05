Una vittoria che porta la sua firma. Per come ha trasformato il Milan, per quello che gli ha dato, anche dal punto di vista umano. Stefano Pioli è uno degli uomini-copertina dello scudetto numero 19 e per questo motivo uno dei più festeggiati dal popolo rossonero.il coro a lui dedicato è, più di tutte, la colonna sonora della cavalcata rossonera verso un tricolore inatteso e per questo più bello.che ha un legame con l'Italia e il mondo del calcio.(deve il suo nome alla musa di Salvador Dalí e Paul Éluard, Gala Dalí). 17 anni dopo lascia il nostro Paese per gli Stati Uniti dove si afferma prima come fotografa poi come cantante.un pezzo che la fa conoscere al mondo, che diventa uno dei più ballati nelle discoteche. E che torna on fire 20 anni dopo, agli Europei di calcio in Franciadiventando base della canzone utilizzata dai tifosi della Nazionale nordirlandese per intonare il coro 'Will Grigg’s on fire', in onore dell’attaccante Will Grigg.sul bus di ritorno da Genova dopo la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria. Un coro per celebrare il tecnico di Parma, che solo sei mesi prima era pronto a lasciare il suo posto per Rangnick. Un allenatore che si è meritato la conferma, che si fatto largo con le idee, con il lavoro e con il rispetto di chi gli sta intorno. Che merita di essere festeggiato.