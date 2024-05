Pioli lascia il Milan: Napoli, Fenerbahçe e Bologna, il punto sul futuro

Getty Images

Dopo quattro anni e mezzo le strade del Milan e di Stefano Pioli si separano. Le parti hanno deciso di comune accordo di terminare il rapporto a fine stagione come riportato anche da un comunicato ufficiale del club rossonero,, col quale ora si definiranno gli ultimi aspetti prima della firma su un contratto da tre anni a tre milioni di euro d'ingaggio.- L'ultima partita di Pioli sulla panchina del Milan sarà quella di sabato alle 20.45 contro la Salernitana, dopodiché l'allenatore emiliano saluterà i rossoneri in attesa di un nuovo progetto da prendere in mano.: è il favorito in una lista nella quale ci sono anche Gasperini - oggi è previsto l'incontro con l'Atalanta per definire il futuro - Italiano e Conte.

- Per Stefano Pioli potrebbe aprirsi anche qualche pista estera,: una sfida fuori dall'Italia che potrebbe prendere seriamente in considerazione se dovessero farsi avanti proposte concrete. Sullo sfondo il Bologna che perderà Thiago Motta: Pioli conosce l'ambiente rossoblù dove ha già allenato da ottobre 2011 a gennaio 2014, ma l'idea di un ritorno non scalda il club che vorrebbe puntare su Vincenzo Italiano.