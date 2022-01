Lunga intervista concessa al The Guardian da Stefano, che ripercorre la sua avventura in rossonero: “Divertirsi è fondamentale. È una cosa che cerchiamo. Cerchiamo di essere il più seri possibile, impegnati e professionali. Ma il calcio è passione, divertimento. Quando alleni ragazzi molto giovani, hai bisogno che mettano in campo il loro entusiasmo. Mia madre mi ricorda sempre che non ho mai vinto un trofeo. Ed è giusto che lo faccia. In ogni famiglia c'è quello più duro e quella morbido. Mio padre era quello più tenero, mia mamma è quella più tosta. È così che dovrebbe essere. È così che ottieni il massimo da qualcuno".“Cerco di guardare oltre la superficie, per scindere il valore di un giocatore e arrivare alla persona. Anche se si tratta di ragazzi che chiameremmo fortunati, sono comunque ragazzini con le proprie vite, i propri stimoli emotivi, i legami personali, le difficoltà. Sono severo, fino al punto in cui non vedo più la capacità di continuare a migliorare costantemente. Non tollero la mediocrità, e non tollero che non ci sforziamo per migliorare. Se vedo giocatori esigenti con loro stessi, che stanno migliorando attraverso il proprio atteggiamento e il proprio lavoro, allora divento quasi un amico, do un supporto positivo. Quando non vedo quel livello di tensione, devo chiedere di più".“All'inizio mi preoccupava un po'. Più tardi mi sono reso conto che questo era davvero qualcosa che gli veniva naturale mentre giocava, semplicemente quella è la la sua faccia. È bello che sia sé stesso"."Avevo guardato video e visto caratteristiche impressionanti ma Fik è stato una sorpresa positiva sotto ogni punto di vista. A livello calcistico, perché è un difensore che ha le caratteristiche di cui la squadra aveva bisogno: aggressività, ritmo, capacità di leggere la partita. Allora è un ragazzo estremamente serio, estremamente calmo. Prima stavamo parlando di come si motiva un giocatore. Con Fik è stato facile perché è sempre determinato, sempre entusiasta, sempre positivo, sempre attento. Il nostro rapporto è molto semplice. Bastano poche parole per capirsi, per sviluppare tutta l'idea dell'opera”."Il comportamento dei miei giocatori è stato immenso. Hanno mostrato rispetto per i valori sportivi e verso una persona che ha sbagliato. Nello sport commettiamo tutti degli errori. Questo non dovrebbe farci sentire superiori, né meno degni di chiunque altro”.