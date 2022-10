Stefano Pioli ha presentato a Dazn la sfida che vedrà il suo Milan affrontare il Torino in trasferta.



QUALITA' E PERSONALITA' - "Il torino ci obbligherà a giocare sotto pressione. E lì ci devi mettere personalità per gestire bene il pallone, ma sarà importante soprattutto farlo con continuità".



BRAHIM DIAZ - "La titolarità? Per la partita di stasera. Viene da un buon momento e da un'ottima prestazione. Normale nell'arco della stagione non essere sempre al massimo dal punto di vista fisico e mentale. Lui oggi sta bene e spero risponda sul campo".



ORIGI - "Cosa ci dà che mancava l'anno scorso? È un attaccante completo che ci dà tecnica, fisicità e profondità. Spero ripeta la prova di domenica scorsa".