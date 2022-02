IL TABELLINO

, capace di ribaltare la capolista in appena 3’. Il calcio è bello perché non è mai scontato e l’ultima prova è offerta proprio da questa partita, dominata dalla squadra di Inzaghi per un’ora, ma poi vinta dagli uomini di Pioli.. Mentre il tecnico nerazzurro sull’1-0 ha tolto a sorpresa tre uomini chiave come, forse illudendosi di avere il controllo della situazione, il suo collega rossonero ha rilanciatoal posto die proprio lo spagnolo è entrato nell’azione del pareggio che ha riaperto una partita apparentemente chiusa.. Prodezze ed errori a parte, quello che conta come sempre è soltanto il risultato e quindi non serve dire che la sconfitta è una punizione troppo severa per l’Inter o un premio eccessivo per il Milan, perché. E anzi, ripensando alle gravi assenze di Kjaer e Tomori in difesa e di Ibrahimovic in attacco,, anche se hanno un punto meno della capolista che deve recuperare una partita, ma intanto ha perso dopo 14 giornate nel modo peggiore e nella partita peggiore.- Come cantavano i tifosi nerazzurri prima della partita, ascoltando le parole dell’inno,. Troppo netto è il divario tecnico, ma anche atletico, tra le due squadre che l’1-0 all’intervallo non rispecchia fedelmente. Inutilmente, infatti, Pioli lascia a riposo Diaz schierando al suo posto Kessie come trequartista.. I due centrali Bennacer e Tonali, più il primo che il secondo per la verità, sono sovrastati dal ritmo di, con l’aggravante che anche i due esterni d’attaccoda una parte edall’altra fanno scena muta. E siccome né Calabria, né Hernandez riescono ad andare a crossare dal fondo, Giroud rimane un corpo estraneo, naufrago in balia dell’affiatato terzetto difensivo Skriniar-De Vrij-Bastoni.- L’Inter, dall’alto dei suoi 4 punti di vantaggio, potrebbe accontentarsi di gestire la partita e invece va subito all’assalto in cerca della vittoria che si illude di avvicinare dopo 10’.. E’ un campanello d’allarme che non basta per svegliare un Milan addormentato, sballottato delle ondate nerazzurre. E così per mezz’ora si assiste a un monologo della squadra di Inzaghi che domina a centrocampo e punge in attacco con l’affiata e mobilissima coppia- Incerto in occasione del gol annullato,, quando salva su Brozovic, malgrado la deviazione di Kalulu che lo aveva spiazzato, e poi si ripete su Dumfries e Lautaro.. Ma si tratta del classico lampo nel buio che non cambia il senso unico del primo tempo.. E’ il minimo pensando al massimo prodotto dai nerazzurri che potrebbero raddoppiare prima dell’intervallo quando Calhanoglu vola verso la porta ma viene anticipato fuori area da un’uscita tanto spericolata quanto provvidenziale di Maignan.- Pioli, ripensando al primo tempo, dovrebbe cambiare tutto il centrocampo, ma dopo l’intervallo, affidandogli il doppio compito di spingere di più sulla fascia e di affiancare il troppo isolato Giroud. Più di questa mossa serve il diverso spirito con cui riparte il Milan, meno passivo e più intraprendente rispetto all’inizio della partita anche se troppo poco incisivo.- Forse fin troppo sicuro di vincere, a 20’ dalla fine Inzaghi azzarda tre sostituzioni inattese: fuori prima Perisic e Lautaro, rilevati da Dimarco e Sanchez e poco dopo fuori anche Calhanoglu con l’ingresso di Vidal.- Il pareggio sembra già molto per il Milan, ricordando le sofferenze precedenti, ma non è ancora finita.e il francese può festeggiare il suo settimo gol in campionato, tutti a San Siro, per la gioia di Pioli che corre in campo in puro stile Mourinho. E il resto è puro contorno, con gli inutili assalti dell’Inter negli ultimi 5’ di recupero, in cui. Una macchia che non basta per togliere i tre punti al Milan, capace di tornare in corsa per lo scudetto.Marcatori: 38’ Perisic, 30’ 33’ s.t. Giroud.Assist: 38’ Calhanoglu, 33’ s.t. CalabriaInter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (dal 37’ s.t Darmian); Dumfries, Barella, Brozovic (dal 37’ s.t. Vecino), Calhanoglu (dal 28’ s.t. Vidal), Perisic (dal 25’ s.t. Dimarco); Dzeko, Lautaro (dal 24’ s.t. Sanchez).Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer (dal 35’ s.t. Krunic); Saelemaekers (dal 1’ s.t. Messias), Kessié (dal 13’ s.t. Brahim Diaz), Leao; Giroud.Ammoniti: Romagnoli (M), Calhanoglu (I), Brahim Diaz (M), Bennacer (M)Espulsi: Theo HernandezArbitro: Marco Guida (della Sezione di Torre Annunziata)VAR & AVAR: Mazzoleni, Ranghetti.