In tarda serata ieri l’allenatore del Milan Stefano Pioli è stato ospite di SkySport per parlare della sua esperienza in panchina, soprattutto dopo la vittoria dello scudetto in rossonero. Tra i temi trattati dal tecnico però c’è anche il periodo alla Fiorentina, che come sappiamo tutti fu segnato dalla scomparsa dell’allora capitano gigliato Davide Astori. Questo il ricordo del tecnico:



“Quello che è successo a Davide ci ha toccato nel profondo. È stato un evento che mi ha fatto crescere e migliorare. Mi ha fatto conoscere situazioni nuove e a comprendere meglio come stare vicino ai miei giocatori. Le esperienze negative della mia carriera mi hanno permesso di migliorare di più. Il colpo che abbiamo subito è stato tremendo. Quando ci siamo trovati al centro sportivo della Fiorentina mi sono sentito di avvicinarmi ai miei giocatori. C’era chi piangeva, chi soffriva, chi sembrava soffrire meno. Con ognuno è servito un rapporto diverso. Non si deve essere amici dei giocatori, ma va creato un legame affettivo con i giocatori, ho capito questo”.