L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di Federico Chiesa: "Deve essere più attivo nei novantacinque minuti, pochi tiratori possono permettersi delle pause. Questo gli manca. Io chiedo ai miei giocatori in fase offensiva di occupare tutti gli spazi che possono mettere in difficoltà gli avversari. Non gli pongo vincoli".