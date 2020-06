Sette giorni a una sfida che può cambiare una stagione. Il Milan corre, fatica sul campo e non vuole recitare il ruolo sparring partner allo Stadium. Stefano Pioli è consapevole che la missione presenta un alto coefficiente di difficoltà: alla forza d'urto di Cristiano Ronaldo e compagni andranno sommate le pesanti assenze di Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo. A Milanello si fanno esperimenti per preparare un undici in grado di poter mettere in difficoltà i bianconeri.Tutto il peso dell'attacco, protagonista del gol che portò in vantaggio il Diavolo nella gara di andata.Come il più bravo dei barman,Davide Calabria è stato provato a più riprese lungo l'out di sinistra mentre sul versate opposto è un testa a testa tra Alexis Saelemaekers e Andrea Conti. Quest'ultimo non è al meglio della condizione ma vuole stringere i denti per garantire la sua disponibilità al tecnico rossonero. Speculare sul risultato dell'andata per il Milan non avrebbe alcun senso ed è per questo motivo che Stefano Pioli sta pensando a un Milan a trazione anteriore:Tre mezze punte e nessun esterno di ruolo per un Milan votato alla fantasia come non accadeva dai tempi del Leonardo allenatore versione 2009-2010.